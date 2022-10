Cristiano Ronaldo deverá marcar presença na gala da Bola de Ouro, dizem franceses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De fora dos principais candidatos a receber a Bola de Ouro relativo ao desempenho na temporada 2021/22, Cristiano Ronaldo deverá ser uma das figuras que marcará presença na cerimónia que irá decorrer no próximo dia 17 no Théâtre du Châtelet, em Paris.

De acordo com o 'Le Parisien', o internacional português, que não atravessa o melhor momento desportivo no Manchester United, deverá marcar presença na cerimónia que tem o francês, e ex-companheiro de equipa de CR7 no Real Madrid, Karim Benzema como principal favorito a receber a distinção individual mais apetecível entre os futebolistas. Já a presença de Kylian Mbappé, outro dos principais candidatos a conquistar o troféu, não está totalmente assegurada, como também adianta a mesma fonte.

Em caso de triunfo na segunda-feira, Karim Benzema ou até mesmo Kylian Mbappé poderão tornar-se no primeiro futebolista francês a vencer uma Bola de Ouro desde 1998, ano em que Zinedine Zidane se destacou da concorrência.