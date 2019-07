Cristiano Ronaldo distinguido pelo jornal 'Marca'

Mais um troféu para Cristiano Ronaldo. O craque português foi o escolhido pelo jornal espanhol 'Marca' para ser distinguido pelo prémio 'Marca Leyenda' (Marca Lenda, em espanhol), fruto da grande temporada que realizou na última época, ao serviço da Juventus.De acordo com a nota publicada no site oficial do órgão espanhol, a distinção tem como principal objetivo realçar a brilhante carreira do avançado português."Na sua carreira, Crisitiano Ronaldo acumulou numerosas distinções, tanto a nível pessoal (5 Bolas de Ouro, 4 Botas de Ouro e 2 The Best da FIFA), como a nível coletivo, entre elas destacam-se as 5 Ligas dos Campeões, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 3 Ligas inglesas, 2 Ligas espanholas e 1 Liga italiana. Precisamente o último título, permitiu que Cristiano Ronaldo se tornasse no primeiro jogador do mundo a conquistar os campeonatos inglês, espanhol e italiano. A acrescentar à fabulosa época, Cristiano conquistou ainda uma Supertaça de Itália e a Liga das Nações", refere a publicação.O avançado português de 34 anos prepara-se, assim, para suceder as figuras do desporto mundial como Michael Jordan, Pelé, Rafa Nadal, Muhammad Ali, Usain Bolt, Leo Messi, Michael Phelps, Michael Schumacher, Diego Armando Maradona... entre outras.