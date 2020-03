Cristiano Ronaldo diz que jogo 1000 é uma "grande conquista" e mostra números por clube

Cristiano Ronaldo chegou este domingo, no Juventus-Inter (2-0), aos 1000 jogos na carreira contabilizando clubes e seleções (apenas equipas principais). Instantes após esta partida, o internacional português reagiu no Instagram ao feito.





Cristiano Ronaldo não vai esquecer o seu jogo 1000: até aplausos para uma bancada deserta fez



"Muito orgulhoso por ter chegado aos 1000 jogos com uma vitória muito importante, que nos coloca novamente na liderança do campeonato!. Obrigado a todos os meus colegas, treinadores, família e amigos e adeptos que me ajudaram a alcançar esta grande conquista", disse CR7 nas redes sociais.Recorde-se que a partida foi disputada à porta fechada, devido ao surto de coronavírus em Itália. Ramsey e Dybala marcaram os golos.