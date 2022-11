Cristiano Ronaldo e a escolha do Man. United por Rangnick: «Se ele nem é um treinador...»

Ole Gunnar Solskjær deixou o Manchester United em novembro de 2021 e acabou por ser rendido por Ralf Rangnick, como técnico interino, até ao final da época 2021/22.Cristiano Ronaldo abordou agora a opção pelo alemão com algum desdém. "Se ele nem é um treinador, como é que ele poderia algum dia ser treinador do Manchester United. Nunca tinha ouvido falar dele", frisou CR7 em declarações a Piers Morgan, numa entrevista."Não sei o que se está a passar, mas desde que o Sir Alex Ferguson deixou o clube que não vejo qualquer tipo de evolução no clube, a progressão foi zero. Por exemplo, como é que um clube como o Manchester United teve de demitir Ole [Solskjaer] e depois trazem um diretor desportivo, o Ralf Rangnick, algo que ninguém consegue compreender. Este senhor nem sequer é treinador. Um grande clube como o Manchester United trazer um diretor desportivo surpreende-me, não só a mim como toda a gente", atirou.