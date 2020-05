Cristiano Ronaldo é a figura pública portuguesa com mais notoriedade, segundo um estudo levado a cabo pela ‘Marktest’. O avançado da Juventus foi o mais citado pelos inquiridos quando desafiados a identificar figuras públicas portuguesas de forma espontânea.

Com 51% do total de referências, CR7 ficou à frente da apresentadora de televisão Cristina Ferreira, que recolheu 44,5%. O pódio fica completo com Manuel Luís Goucha, também apresentador com 19,1% de referências. No quarto e quinto lugares surgem Ruy de Carvalho e Herman José, indicados, respetivamente, por 10% e 9,6% dos inquiridos.

No top 10 surge ainda mais uma figura ligada ao desporto. As cinco restantes personalidades mais citadas juntam Pinto da Costa, presidente do FC Porto, a Rita Pereira, Mariza, Catarina Furtado e Ricardo Araújo Pereira.

CR7 lidera também, de forma destacada, a lista de figuras públicas com maior notoriedade espontânea ‘top of mind’ (o primeiro nome referido nas respostas) com 32,8% de referências.