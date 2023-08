Cristiano Ronaldo é a primeira pessoa a chegar aos 600 milhões de seguidores no Instagram

Cristiano Ronaldo atingiu a marca dos 600 milhões de seguidores no Instagram, tornando-se na primeira pessoa a consegui-lo. Em novembro, o futebolista português contava com 500 milhões de seguidores e em março 555 milhões, chegando cinco meses depois a uma marca inédita.No 2.º lugar do ranking está Lionel Messi com 482 milhões de seguidores, enquanto a cantora Selena Gomez fecha o pódio com 427 milhões.Mais atrás, na 4.ª posição, surge a influencer Kylie Jenner com 398 milhões de seguidores e logo a seguir o ator Dwayne Johnson, conhecido como ‘The Rock’, com 388 milhões.Já o terceiro futebolista mais seguido no Instagram é Neymar, mas o brasileiro está mais distante dos primeiros lugares, ocupando o 20º posto no ranking, com 211 milhões.