Cristiano Ronaldo e a saída do Manchester United: «Numa fase difícil é que se vê quem está do teu lado»

Cristiano Ronaldo foi esta quarta-feira questionado sobre a saída do Manchester United."Acho que tudo o que acontece na vida tem razão de acontecer. Agradeço muitas vezes passar por algumas coisas para poder ver quem está realmente do meu lado. Numa fase difícil é que se vê quem está do teu lado. Houve uma fase menos boa na minha carreira, primeiro a nível pessoal e depois profissional. Não há tempo para arrependimentos nesta vida. Mesmo não fazendo tão bem faz parte da nossa vida. Quando estamos no cimo da montanha é difícil ver o que está cá em baixo e muitas vezes não conseguia. Sinto que estou melhor preparado agora, porque já consigo ver algumas coisas. Estou um homem melhor agora graças a Deus", disse.