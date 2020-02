Cristiano Ronaldo e as prendas para os amigos: a caixa de todas as 'surpresas'

É sabido que Cristiano Ronaldo não esquece os amigos. O internacional português publicou no Instagram as prendas que ofereceu a Piers Morgan, que o entrevistou a 17 de setembro para a televisão britânica ITV, e ao cantor James Arthur.





Recorde-se que, no caso do entrevistador, CR7 emocionou-se (e chorou) quando recordou o facto de o pai não ter vivido o suficiente para vê-lo chegar à glória no futebol.