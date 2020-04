Cristiano Ronaldo e companhia notificados pela Juventus para regressar a Itália

A Federação Italiana de Futebol pretende que os treinos sejam retomados a 4 de maio e, por isso, a Juventus começou a alertar os jogadores que deixaram o país para regressar. Segundo o 'Tuttosport', os dirigentes já notificaram Cristiano Ronaldo e companhia, que devem chegar a Turim no próximo domingo, dia 19 de abril, ou segunda-feira.





Além de CR7, que tem permanecido na sua terra natal, a Madeira, Pjanic, Khedira, Danilo, Alex Sandro, Douglas Costa, Szcesnym Rabiot e Higuain também preferiram passar a quarentena fora de Itália, o país europeu mais afetado pela pandemia de Covid-19. Refira-se que a proposta dos transalpinos passa pela realização da Taça de Itália no final de maio, com o campeonato a disputar-se depois e por um período de dois meses. Os jogadores serão controlados e se acusarem negativo começarão por treinar sozinhos. Numa segunda fase, serão autorizados a fazê-lo em simultâneo, mas prevê-se que fora do contexto desportivo o isolamento seja total.