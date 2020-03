Coronavírus: Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes fazem doação milionária a hospitais portugueses

Cristiano Ronaldo e o superagente do futebol, Jorge Mendes, fizeram uma doação de duas unidades de cuidados intensivos ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, informou o 'Correio da Manhã', especificando os equipamentos que estavam em causa.





Já depois de ter sido avançada esta informação, foi também conhecida que o jogador e o empresário vão equipar também uma ala do Hospital de Santo António, no Porto, para cuidados intensivos.

"Esta unidade vai permitir a abertura de 15 camas de cuidados intensivos, integralmente equipadas com ventiladores, monitores e restante equipamento", indicou o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), onde se insere o Santo António, à Lusa.



Segundo o CHUP, como forma de agradecimento a nova ala vai ter o nome destes dois mecenas do mundo do futebol.



"O Centro Hospitalar Universitário do Porto agradece ao Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes esta iniciativa tão útil, num momento em que o país de todos tanto necessita", afirmou o presidente do conselho de administração, Paulo Barbosa.