Cristiano Ronaldo e Messi podem reencontrar-se... em jogo particular na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi podem reencontrar-se em campo já no início do próximo ano.Segundo a imprensa internacional, o Paris SG tem prevista uma viagem até à Arábia Saudita para disputar um encontro particular no dia 19 de janeiro contra jogadores do Al-Hilal e do Al-Nassr, clube que esta sexta-feira oficializou o acordo com o avançado internacional português.A confirmar-se a data do encontro, assim como a presença dos dois astros, poderá ser a última vez que ambos se defrontarão em pleno relvado.