Cristiano Ronaldo e o acordo milionário: «Este contrato é único mas eu sou um jogador único»

Cristiano Ronaldo tem garantidos 225 milhões de euros por dois anos e meio de contrato com o Al Nassr, até junho de 2025, valores únicos para um "jogador único", como o próprio fez questão de sublinhar esta terça-feira na apresentação no seu novo clube "Sou um jogador único, bati todos os recordes, é uma boa oportunidade, este contrato é único, mas eu sou um jogador único, por isso é normal", afirmou, deixando uma mensagem para todos os fãs: "Vim para ganhar, desfrutar e ser parte do sucesso do país e da sua cultura, estou junto com o Al-Nassr. Quero desfrutar e jogar futebol".Confrontado com o facto de ter rumado a uma liga com menor notoriedade, CR7 respondeu aos críticos. "Eles não sabem nada de futebol. Todas as equipas estão prontas, veja-se o Mundial, a única equipa que ganhou ao campeão foi a Arábia Saudita. Coreia do Sul, Costa Rica, fizeram um bom trabalho. Não é fácil ganhar nenhum jogo. Não é o fim da minha carreira, não me preocupa o que as pessoas dizem. Tenho responsabilidade e estou feliz aqui. A liga é competitiva", concluiu.