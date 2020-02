Cristiano Ronaldo e o Juventus-Inter: «Estranho jogar sem público mas a saúde vem primeiro»

Cristiano Ronaldo admitiu que será "estranho" atuar num estádio vazio no Juventus-Inter Milão do próximo domingo. Com o coronavírus a atacar em força em Itália, a Serie A tomou a decisão drástica de não ter qualquer público numa partida fundamental para as contas do título.





"Não teremos os nossos adeptos lá, o que nos deixa tristes, mas as responsabilidades mantêm-se. Jogamos em casa e esperamos alcançar um excelente resultado. Será estranho jogar sem público um encontro desta importância. Não é agradável mas a saúde é o mais importante. Temos de respeitar esta decisão", disse o internacional português numa entrevista à Sky Italia."Um Juventus-Inter é como um Barcelona-Real Madrid. São sempre grandes encontros contra Inter e Lazio, é bom defrontá-los", confessou CR7.