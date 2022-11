Cristiano Ronaldo e o problema de saúde da filha: «Presidente e diretor do Man. United não acreditaram em mim»

Foi revelado um novo excerto da entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, onde o craque português disse que os dirigentes do Manchester United "não acreditaram" que havia um problema de saúde com Bella Esmeralda, uma das filhas de CR7, durante a pré-temporada. O internacional português garantiu que foi esta a razão para não ter estado na fase de preparação e que nunca poderia deixar a família num momento difícil."Falei com o diretor desportivo e com o presidente do Manchester United e eles, de certa forma, não acreditaram que algo de mau tinha acontecido, o que me fez sentir mal. Eles acreditaram, mas ao mesmo tempo eles... nunca irei trocar a saúde da minha família pelo futebol. Agora, ou mesmo há 10 anos ou daqui a 10 anos. E isso magoou-me mesmo porque duvidaram da minha palavra. Tive dificuldades, mas especialmente a Bella [filha] e a Gio porque passaram uma semana no hospital. A Bella teve um grande problema de saúde. E eu não fui à pré-temporada por causa disso, porque não poderia deixar a minha família para fazer a pré-temporada. Penso que não era justo deixar a minha família para fazer a pré-época. É por isso que não fui", disse o jogador dos red devils.Recorde-se que ontem foram revelados os primeiros excertos desta entrevista, onde Ronaldo afirmou sentir-se "traído" pelo Manchester United e onde vincou "não ter respeito por Ten Hag porque ele não me respeitou."