Cristiano Ronaldo e o regresso a Madrid: «Uma das poucas cidades que eu aprendi a chamar de 'casa'»

Cristiano Ronaldo regressou esta quarta-feira a Madrid, "uma das poucas cidades no Mundo" que o avançado português do Manchester United diz ter aprendido "a chamar de casa".Em mensagem publicada nas redes sociais, o internacional português, que hoje ficou em branco no empate (1-1) entre red devils e Atlético Madrid, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, dirigiu-se ainda para os adeptos ingleses presentes no Wanda Metropolitano, assegurando: "Juntos iremos mais longe!""É sempre um sentimento muito bom regressar a Madrid, uma das poucas cidades no Mundo que eu aprendi a chamar de 'casa'. Grandes sensações, grandes jogadores, grande jogo, isto é a Liga dos Campeões! A mãe de todas as competições! Agora temos a oportunidade de fechar a eliminatória no nosso estádio, de mostrar a todos o porquê de Old Trafford ser e continuar a ser chamado de Teatro dos Sonhos. Por último, mas não menos importante, quero agradecer o apoio de todos os nossos adeptos! A vossa presença torna-nos mais fortes, e juntos iremos mais longe! Vamos, Devils!", escreveu o avançado português.