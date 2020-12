Cristiano Ronaldo é o vencedor do 'Golden Foot'

Cristiano Ronaldo ganhou a 18.ª edição do 'Golden Foot', levando a melhor sobre Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah. Este prémio - que resulta de uma votação do público - é entregue apenas a jogadores que tenham no mínimo 28 anos e só pode ser ganho uma vez.





O internacional português foi o mais votado este ano, numa lista onde estavam também Giorgio Chiellini, Neymar, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Pique e Arturo Vidal.A Juventus ganhou outro prémio, com o presidente do clube, Andrea Agnelli, a receber a primeira edição do troféu prestígo, escolhido por uma comissão de jornalistas internacionais.O vencedor do 'Golden Foot' tem direito a ter uma marca do seu pé na Champions Promenade, no Monaco.