Cristiano Ronaldo e os números incríveis em torno do seu golo: «Desconhecia esses factos»

Ronaldo "em modo Jordan": golo à Sampdoria em grande destaque na imprensa

Cristiano Ronaldo admitiu que o golo de cabeça após grande impulsão foi "muito bom" mas apenas por ter significado a vitória da Juventus no terreno da Sampdoria, por 2-1."Estou muito feliz com este resultado. Foi um encontro muito difícil perante uma Sampdoria que jogou bem. Mas nós fizemos ainda melhor e merecemos ganhar. A equipa jogou com grande atitude. O golo foi muito bom especialmente porque foi decisivo", começou por dizer o craque da Juve à 'Sky Sports', garantindo que está bem fisicamente: "Há um mês tive uma lesão num joelho mas agora estou recuperado."CR7 foi depois confrontado com alguns dados sobre o seu grande golo, nomeadamente o facto de ter saltado 71 centímetros e ter aguentado no ar quase um segundo. "Desconhecia esses dados. Mas claro que estou muito contente com o resultado."De resto, o internacional português fez já a previsão da Supertaça italiana, no próximo domingo: "Uma final é sempre 50-50. A Lazio tem uma excelente equipa mas estou convencido de que podemos vencer."