Cristiano Ronaldo: «É uma grande honra receber este prémio e espero voltar no próximo ano»

Cristiano Ronaldo recebeu o prémio de jogador do ano na gala dos Globe Soccer Awards. "Tenho de agradecer à minha família, à minha namorada, ao Cristianinho, aos meus outros três filhos que estão no hotel, à família e amigos que nos vêem em Portugal, aos meus colegas de equipa da Juventus e da Seleção, ao meu empresário. Tenho de agradecer à comunidade árabe que sempre me recebeu muito bem. Agradeço também a quem votou, é uma grande honra receber este prémio e espero no próximo ano voltar", disse o craque português.O jogador da Juventus falou também de um golo especial: "É difícil escolher o melhor, mas o golo à Sampdoria é o melhor da minha carreira de cabeça, dizem que saltei 2,65 metros mas acho que foi mais".







Confira aqui a lista de todos os premiados.