Cristiano Ronaldo eleito melhor jogador do mês de dezembro da Liga saudita

Cristiano Ronaldo foi esta sexta-feira eleito o melhor jogador do mês de dezembro da Roshn Saudi League, a Liga saudita de futebol. O craque português do Al Nassr brilhou no último mês de 2023, com cinco golos e duas assistências em cinco jogos disputados no campeonato, números que o ajudaram a fechar o ano como o melhor marcador, com 54 golos.