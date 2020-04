Cristiano Ronaldo em campanha pela Cruz Vermelha

Cristiano Ronaldo juntou-se aos colegas de equipa na Juventus Gianluigi Buffon e Gonzalo Higuaín numa campanha que incentiva a donativos à Cruz Vermelha italiana e à portuguesa. Javier Zanetti, antiga glória e atual vice-presidente do Inter, também se juntou à causa.





"Neste momento muito difícil, pelo nosso mundo é importante unirmo-nos e apoiarmo-nos uns aos outros. Vamos fazer o que for possível para ajudar", escreveu CR7 no Instagram, onde ainda utilizou as hastags #beyondthemask e #nevergiveup, que vão ao encontro da campanha pela Cruz Vermelha de Itália.Também a Cruz Vermelha portuguesa procura apoios e o slogan da campanha é exatamente o mesmo. "Nunca desistir (Never Give Up, em inglês)", pode ler-se no site criado para o efeito. "Todo o valor angariado será convertido em refeições, que serão entregues a famílias fragilizadas pela crise da Covid-19."