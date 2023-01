Cristiano Ronaldo esperado amanhã em Riade: sauditas revelam detalhes da chegada de CR7 à Arábia

Cristiano Ronaldo é esperado na noite de segunda-feira, amanhã, em Riade, capital da Arábia Saudita. A informação é avançada este domingo pelo jornal saudita 'Arriyadiyah'.

De acordo com esta fonte, o internacional português deverá chegar à capital saudita às 23 horas locais (20 horas em Portugal Continental), através de um voo privado que partirá desde Madrid, onde Cristiano Ronaldo está na companhia da família e de um grupo de pessoas ligadas à sua assessoria.

O segundo dia da semana terá aguardado para o experiente jogador uma bateria de exames médicos, horas antes de ser oficialmente apresentado como novo reforço do Al-Nassr no Mrsool Park, estádio do Al-Nassr. A cerimónia contará com a presença de várias personalidades do daquele país do Médio Oriente.

O jornal saudita 'Arriyadiyah' acrescenta ainda que Cristiano Ronaldo ficará hospedado num hotel luxuoso na capital da Arábia Saudita, juntamente com a família, enquanto não tem um local definitivo para viver na chegada ao Al-Nassr.



Perspetiva-se ainda que Cristiano Ronaldo possa realizar, ainda na terça-feira, logo após a cerimónia de apresentação, os primeiros minutos no relvado do estádio Mrsool Park já com o equipamento do Al-Nassr, no treino conjunto da equipa sob o comando de Rudi Garcia. A troca do local onde será realizado o treino nesse dia ainda estará a ser discutido pelos responsáveis do clube saudita.