«Cristiano Ronaldo estava focado em marcar golos e ganhar para ser melhor e eclipsar Messi»

Aitor Karanka recordou o tempo em que trabalhou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, quando foi treinador-adjunto de José Mourinho nos merengues entre 2010 e 2013."Foi um prazer e um privilégio ter trabalhado com Cristiano. É um verdadeiro profissional e um líder. Não é aquele que está sempre a gritar, mas mostra que é líder com a sua ética de trabalho. É o primeiro jogador a chegar ao centro de treinos e o último a sair. Está sempre motivado para vencer e marcar golos", assumiu Karanka em entrevista exclusiva ao 'Mirror', que não esqueceu a rivalidade entre o internacional português e Messi."Quando eu estava no Real Madrid, a rivalidade Ronaldo-Messi e Real Madrid-Barcelona tornou-nos melhores, tanto a nível coletivo como individual. Cada jogo entre as duas equipas era um verdadeiro desafio para todos. É fantástico vê-lo a jogar ainda pelo Manchester United como um autêntico líder. Ele vai procurar a bola e joga como avançado, mas, quando a equipa tem dificuldades, está sempre lá", sustentou.E prosseguiu: "Lembro-me de ver Cristiano Ronaldo antes dos jogos e como estava focado em marcar golos e ganhar, para ser melhor e eclipsar Lionel Messi. Essa rivalidade fez-nos melhorar."Karanka recordou ainda o primeiro clássico que viveu com Mourinho nos merengues, em novembro de 2011, o qual terminou com a vitória do Barcelona por 5-0. "Foi doloroso, mas foi a chamada de atenção que precisávamos. Tínhamos contratado muitos jogadores jovens – como Mesut Ozil e Sami Khedira – e eles não tinham a mesma experiência que os jogadores do Barcelona. Muitos deles tinham acabado de ganhar o Mundial [com a seleção espanhola]", revelou.