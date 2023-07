Cristiano Ronaldo descarta voltar: «Futebol na Europa já perdeu muita qualidade»

Cristiano Ronaldo colocou de parte um eventual regresso ao futebol europeu. Após a derrota (5-0) do Al Nassr frente ao Celta de Vigo, para o Troféu do Algarve, o internacional português considerou que o futebol no Velho Continente está a perder faculdades, à exceção de Inglaterra."Europa? "Não, essa porta está completamente fechada. Já tenho 38 anos e meio e não vale a pena. Na minha maneira de ver o futebol, acho que a Europa perdeu muita qualidade. A única liga que para mim tem muita qualidade e que está a um nível superior a todas as outras é a Premier League. A Liga espanhola não está com aquela grande qualidade. A Liga portuguesa é uma Liga boa, mas não é uma Liga top top. A Liga alemã acho que também perdeu bastante. Tenho a certeza que não vou voltar a jogar na Europa. Quero jogar na Arábia. Estados Unidos? Também não. Acho que o campeonato da Arábia é muito melhor do que o dos Estados Unidos. A minha equipa é o Al Nassr", disse o avançado aos jornalistas à saída do Estádio Algarve.Ronaldo reforçou a ideia de que foi o pioneiro no que respeita à ida de futebolistas de topo para a Arábia Saudita: "100 por cento. É um facto. Se contava que o impacto fosse imediato? Ia dar um aninho, mas foi seis meses. Enganei-me por seis meses. Mas sabia que isso ia acontecer porque na Liga italiana, quando eu fui para lá, também estava morta e depois rejuvenesceu. Para onde o Cristiano vai gera um interesse maior e eu sabia que ia ser assim. Tenho a certeza que na próxima época mais craques irão para lá [Arábia Saudita]."Na liga saudita, esta época Ronaldo irá reencontrar Benzema, mas em lados opostos da barricada. No entanto, CR7 lembrou que no Al Ittihad também há portugueses em destaque."Não vou enfrentar o Benzema. Por que não dizes Nuno Espírito Santo, que é o português que ganhou o campeonato na última época? Como eu já disse anteriormente, a Liga saudita vai ser muito forte. O Cristiano abriu a Caixa de Pandora, agora toda a gente quer ir para lá, seja coincidência ou não. Tal como já tive oportunidade de dizer, a Liga árabe vai ser uma Liga muito competitiva. Disse que em três anos seria uma Liga muito competitiva, mas a continuar a este ritmo, num ano passará facilmente a Liga turca e holandesa. Quiçá já este ano. E depois vai lutar, como podem ver pela quantidade de jogadores de grande qualidade que estão a vir para a nossa Liga, não só os jogadores que estão a terminar a carreira como disse o presidente da UEFA, palavras com as quais não concordo. Estão a vir jogadores de qualidade e muito jovens, como são os exemplos de Jota [reforçou o Al-Ittihad] e Rúben Neves [reforçou o Al-Hilal], entre outros. A Liga vai ser muito boa", concluiu Ronaldo.