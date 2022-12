Cristiano Ronaldo: «Exibição de luxo de uma equipa repleta de talento e juventude»

Suplente utilizado na goleada de Portugal diante da Suíça (6-1), Cristiano Ronaldo recorreu no final do jogo no Lusail Stadium às redes sociais para parabenizar a equipa das quinas pelo "dia incrível para Portugal, com um resultado histórico no maior certame do futebol mundial", como é possível ler-se na mais recente publicação feita pelo craque no Instagram. Um resultado e exibição que, contudo, deixa "vivo" o sonho de Portugal conquistar o título mundial."Dia incrível para Portugal, com um resultado histórico no maior certame do futebol mundial. Exibição de luxo de uma equipa repleta de talento e juventude. A nossa Selecção está de parabéns. O sonho está vivo! Até ao fim! Força, Portugal!", pode ler-se.