Cristiano Ronaldo explica como se chega aos 1000 jogos e até diz quantos mais espera fazer

No próximo domingo, diante do Inter Milão, Cristiano Ronaldo chegará aos 1000 jogos como futebolista sénior (contando partidas oficiais disputadas por clubes e seleções principais). Uma marca extraordinária, a que junta um não menos incrível total de 726 golos. Antes de completar este registo bem redondo, o craque português explicou como se chega tão longe e até revelou quantas partidas mais espera fazer... pelo menos.





"Mil é um bom número, o resultado da dedicação, trabalho e talento. Não é fácil consegui-lo aos 35 anos. Espero jogar mais 100", confessou o craque da Juventus, numa entrevista à Sky Italia, onde fez um balanço positivo do trajeto ao serviço do gigante italiano. "Estou feliz. Atuo no melhor clube de Itália e ao lado dos melhores jogadores. Conquistámos vários troféus na temporada passada e espero fazê-lo novamente nesta época."CR7 admitiu ainda que não tem problemas em liderar, face às expectativas que nele são depositadas: "Os meus colegas também têm responsabilidades mas talvez eu sinta mais por ser quem sou. Todos esperam muito de mim mas isso não me preocupa. Estou preparado."