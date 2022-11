Cristiano Ronaldo falha último jogo do Manchester United antes do Mundial

Cristiano Ronaldo não integra a comitiva do Manchester United que viajou para Londres este sábado para amanhã defrontar o Fulham, de Marco Silva. A imprensa inglesa avança com a notícia mas não especifica o motivo.O avançado português falha, assim, o último encontro da formação de Erik Ten Hag antes do Mundial do Qatar. Refira-se que CR7 já havia estado fora da vitória (4-2) sobre o Aston Villa por "doença".Desta forma, o capitão da Seleção Nacional tem via aberta até, para poder apresentar-se mais cedo na concentração da equipa das quinas, caso seja esse o seu entendimento. Os jogadores apresentam-se na segunda-feira, na Cidade do Futebol.Recorde-se que a equipa de Fernando Santos mede forças com a Nigéria, na quinta-feira, em encontro particular de preparação para o Qatar'2022. O primeiro jogo na prova sucede diante do Gana, a 24 de novembro.