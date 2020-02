Cristiano Ronaldo faz 35 anos: mostramos a carreira de CR7 de forma bem diferente

Cristiano Ronaldo celebra esta quarta-feira 35 anos e Record assinala a efeméride de forma especial. Além dos depoimentos de figuras do futebol mundial, rendidos a CR7, apresentamos também, de uma forma mais gráfica, alguns dos principais registos do internacional português, dentro e fora do relvado.





Numa carreira já de 18 anos - começou em 2002 -, foram muitos os momentos icónicos. Aqui pode consultar alguns dos principais, que ficarão na memória do desporto nacional e mundial pela importância que têm.Do Sporting à Seleção Nacional, passando pelo Real Madrid, CR7 fez história em todo o lado e deixou sempre saudades por onde passou.Nesta altura, Ronaldo leva 722 golos na carreira contabilizando clubes e seleções (apenas equipas principais). Recentemente, deixou Gerd Müller para trás rumo ao 4.º lugar da lista de futebolistas que marcaram mais vezes.O primeiro posto, na posse de Bican há várias décadas, pode vir a ser uma realidade em breve!Cristiano Ronaldo foi o segundo desportista mais bem pago do mundo entre junho de 2018 e junho de 2019, com 96,3 milhões de euros, numa lista liderada por Lionel Messi.Abrindo o leque a todas as celebridades, o português é sexto classificado, sinal de que extravassa o fenómeno desportivo.Recentemente, Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro a ultrapassar a barreira dos 200 milhões de seguidores no Instagram.De resto, no conjunto de todas as redes sociais onde marca presença, o avançado da Juventus soma mais de 400 milhões de fãs.Com os anos a passarem, é natural que o valor de mercado de Cristiano Ronaldo vá baixando paulatinamente.Ainda assim, não deixa de ser incrivel o valor atual do craque português e registar que há dois anos ainda conseguia subir o seu preço!