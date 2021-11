Cristiano Ronaldo faz disparar contas do Manchester United

O relatório e contas trimestral (30 de junho a 30 de setembro) do Manchester United não deixa margem para dúvidas. A folha salarial dos red devils está 25 por cento mais ‘pesada’ desde a chegada de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho e Raphaël Varane, ou seja, os três ases oferecidos a Ole Gunnar Solskjaer para atacar a Premier League e a Liga dos Campeões.

O ‘Daily Mirror’ refere que o Manchester United passou a despender mais 1,5 milhões de euros semanalmente neste período. Seis milhões de euros a nível mensal. O tabloide inglês adianta também que Cristiano Ronaldo é o maior responsável por este acréscimo, dado que aufere 655 mil euros por semana, ou seja, ligeiramente mais de 2,6 milhões de euros por mês. Esta quantia torna-o no mais bem pago jogador a competir na milionária Premier League, algo perfeitamente normal ou não fosse ele um penta Bola de Ouro. De acordo com o relatório e contas apresentado agora, o Manchester United pagou 105,4 milhões de euros em salários ao plantel no último trimestre, constituindo este valor um acréscimo de 19,7 milhões de euros relativamente ao trimestre anterior.

Ed Woodward, vice-presidente executivo do Manchester United, justifica o acréscimo da despesa numa aposta ainda mais declarada na vertente desportiva. "Os resultados financeiros são demonstrativos da nossa resiliência durante o período da pandemia. O nosso objetivo prioritário é o sucesso dentro do campo. O treinador, os jogadores e os restantes funcionários do clube estão determinados em alcançar esse objetivo", assinala do dirigente dos red devils.

A aposta não se tem refletido, no entanto, dentro das quatro linhas, uma vez que o Manchester United ocupa o 6º lugar na Premier League, liderando o Grupo F (os mesmos pontos do Villarreal) da Champions.