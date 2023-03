Cristiano Ronaldo: «Feliz por ter contribuído para este início muito positivo da nossa seleção»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo voltou a ser titular em mais uma vitória da Seleção Nacional, contribuindo com dois golos no triunfo ante o Luxemburgo. O capitão da equipa das quinas mostrou-se feliz por poder ajudar."Dois jogos, duas vitórias! Objetivo cumprido. Feliz por ter contribuído para este início muito positivo da nossa seleção. Vamos!", escreveu nas redes sociais.Depois de ter feito dois golos também ao Liechtenstein, CR7 voltou a bisar, antes de render o seu lugar a Gonçalo Ramos no segundo tempo.