Cristiano Ronaldo ficou a três décimas do recordista espanhol dos 100 metros

Cristiano Ronaldo foi colocado à prova na 'Casa dos Atletas', um programa espanhol de televisão que mostrava as capacidades de várias do desporto do país vizinho. Em 2011, o então jogador do Real Madrid era colocado frente-a-frente com Ángel David Rodríguez, recordista dos 100 metros por Espanha, com uma marca 10.14, até ser batida há três.





O 'Pássaro', como é conhecido, recordou o desafio com o astro português. "Tratava-se de uma reportagem sobre a técnica de corrida com Cristiano Ronaldo, para ver as diferenças de corrida entre um velocista e um futebolista", vincou em declarações esta quinta-feira à Agência EFE. Um dos exercícios passa por fazer uma corrida de 25 metros em linha reta. "Ganhei por três décimas, o que é bastante, mas em 100 metros, o que pode conseguir ele, 11.60 segundos?", exclamou o velocista, agora com 39 anos.O segredo do futebolista formado no Sporting estaria em perceber como correr, um interesse que apareceu desde logo em tenra idade. "Contou-me que quando estava nos escalões de formação, a viver na residência do Sporting em Lisboa, via muitas vezes o Francis Obikwelu treinar. O Cristiano era curioso e fazia muitas perguntas sobre as técnicas de corrida. É um atleta", elogiou Rodríguez.