Cristiano Ronaldo: «Foco total e absoluto nos trabalhos da Seleção Nacional»

Cristiano Ronaldo falou pela primeira vez após a polémica entrevista onde arrasou o Manchester United e Ten Hag, mais concretamente depois do primeiro treino da Seleção Nacional, no arranque da preparação para o Mundial'2022."Foco total e absoluto nos trabalhos da Seleção Nacional. Grupo unido, rumo a um só objectivo: realizar o sonho de todos os portugueses", disse CR7 no Instagram após a sessão na Cidade do Futebol.