«Cristiano Ronaldo foi abandonado pela equipa»: italianos criticam Juventus e elogiam CR7

A Juventus caiu de forma surpreendente em Lyon, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A derrota por 1-0 não estava nos planos e a grande maioria dos jogadores do campeão italiano esteve abaixo do esperado, com exceção de Cristiano Ronaldo, o único a salvar-se do naufrágio, segundo a imprensa italiana.





Insólito: Adepto invadiu relvado e Cristiano Ronaldo desatou a correr atrás dele

Cristiano Ronaldo 'picou-se' com ex-benfiquista e outros jogadores do Lyon pediram satisfações

"Abandonado pela equipa, tentou por via individual, atuando pela esquerda tentando sacar faltas e quase conquistando um penálti. Último a render-se, o primeiro a mostrar a desilusão na Juventus. Tal como há um ano, na 2.ª mão dos 'oitavos', caberá a Ronaldo endireitar as coisas em Turim", escreve a 'Gazzetta dello Sport', recordando o hat trick de CR7 ao Atlético Madrid em 2018/19.Já o 'Tuttosport' escreve que Ronaldo e De Ligt "salvaram-se pelo empenho e determinação" e recorda um lance do português. "O único jogador da Juve em jogo, CR7 pareceu voltar aos tempos do United quando foi pela esquerda em duas vezes, driblando Dubois e cruzando de forma deliciosa."