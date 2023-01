Cristiano Ronaldo garante: «Tive muitas propostas, até de Portugal»

Cristiano Ronaldo anunciou esta terça-feira que teve muitas ofertas antes de aceitar rumar ao Al Nassr, até de Portugal. Na conferência de imprensa de apresentação no sue novo clube , o internacional português explicou a sua escolha."Para mim é uma grande oportunidade no futebol, mas também mudar a mentalidade da nova geração. Tive muitas oportunidades na Europa, muitos clubes, no Brasil, Austrália, EUA, até em Portugal, muitos clubes tentaram contratar-me. Mas dei uma oportunidade a este clube. É um bom desafio, sei o que quero e o que não quero. É também uma boa oportunidade para fazer crescer vários aspetos, incluindo o futebol feminino no Al-Nassr. Quero dar uma imagem diferente do clube e do país", afirmou.