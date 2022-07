Cristiano Ronaldo imune aos rumores: «Trabalho feito!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ainda ausente do arranque dos trabalhos do Manchester United para a nova temporada, Cristiano Ronaldo continua a mostrar serviço aos responsáveis do clube, embora à distância. O internacional português, que continua de fora da digressão dos red devils à Tailândia por motivos familiares, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para mostrar o resultado de mais uma sessão de treinos, agora, ao contrário da primeira publicação desde que começaram a circular os rumores da sua saída do Manchester United, acompanhado pelos amigos Miguel Paixão e José Semedo e ainda por Cristianinho.