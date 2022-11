Cristiano Ronaldo inaugura centro de tratamento da calvície em Milão

A Insparya, empresa fundada por Cristiano Ronaldo e pelo português Paulo Ramos, inaugurou esta segunda-feira em Milão um novo centro dedicado exclusivamente ao diagnóstico, tratamento e investigação da calvície. A antiga Saúde Viável conta agora com uma clínica de 1.200 metros quadrados, com 14 salas de operação, que obrigou ao investimento de 2 milhões de euros, segundo a 'Sky Italia'."É um projecto único e inovador que partilha a minha filosofia de dedicação, determinação, ambição e constante aperfeiçoamento pessoal", começou por dizer o futebolista português citado pela televisão transalpina."A Itália é um país que, desde o início, me acolheu da melhor maneira e me fez sentir em casa. Os italianos estão muito preocupados com a sua imagem, gostam de cuidar de si mesmos e de sua saúde e, por isso, acredito que a qualidade da Insparya irá surpreendê-los e conquistá-los e estou muito feliz por poder participar ativamente nesta nova inauguração", garantiu ainda CR7.