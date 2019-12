Cristiano Ronaldo inventa nova 'alcunha' para si próprio: «CR7 Air Jordan»

Ronaldo "em modo Jordan": golo à Sampdoria em grande destaque na imprensa

A Juventus ganhou à Sampdoria (2-1) com Cristiano Ronaldo a marcar o segundo golo da formação de Turim, o seu sexto golo nos últimos cinco jogos. O capitão da seleção portuguesa subiu às alturas para marcar de cabeça, numa impulsão que corre mundo. No instagram, o craque reagiu assim: «CR7 Air Jordan».Após o jogo, Cristiano Ronaldo manifestara-se muito feliz. "Foi um encontro muito difícil perante uma Sampdoria que jogou bem. Mas nós fizemos ainda melhor e merecemos ganhar. A equipa jogou com grande atitude. O golo foi muito bom especialmente porque foi decisivo", começou por dizer o craque da Juve à 'Sky Sports', garantindo que está bem fisicamente: "Há um mês tive uma lesão num joelho mas agora estou recuperado."