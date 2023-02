Cristiano Ronaldo já mudou hábitos alimentares do Al Nassr: «Agora todos seguem uma dieta mais rigorosa»

José Blesa é de Granada, em Espanha, mas viaja uma vez por mês para a Arábia Saudita onde fica durante uma semana. O nutricionista espanhol é desde o final de dezembro o supervisor da alimentação que é feita no Al Nassr, o novo clube de Cristiano Ronaldo, de quem só tem bem a dizer e garante "ser um dos dois melhores jogadores da história"."Eu tinha dúvidas, como toda a gente, sobre como seria trabalhar com ele e se o clube iria mudar muito, mas não encontrei jogador mais profissional do que ele. Cada conversa com ele é uma experiência de aprendizagem", aferiu em declarações ao jornal 'Ideal'.Blesa deu conta daquilo que já outras pessoas haviam explicado em relação ao profissionalismo do agora mais bem pago jogador do Mundo, de 38 anos. "Conhecemo-nos e falámos sobre a sua alimentação, sobre como olha para a importância disto e do descanso que tem para o rendimento. Ele usa dois medidores de descanso: o anel e a pulseira. É o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. Lidar com ele é maravilhoso", explicando, dando conta da preparação fora de série do capitão da Seleção Nacional."O Cristiano ajuda-me muito porque já não lhe podemos ensinar nada, ele cria uma escola à sua volta. O resto dos jogadores faz o que ele faz porque tudo o que ele faz é maravilhoso para melhorar o seu rendimento. Desde que ele chegou aqui, agora todos os jogadores treinam mais intensamente e seguem uma dieta mais rígida. Nunca vi um clube como este em que os jogadores melhoram praticamente 90 por cento da sua composição corporal de cada vez que os vejo: têm menos gordura, mais músculos e fazem todos os exercícios ao seu alcance. É um luxo trabalhar lá", garantiu o licenciado em Nutrição.