Cristiano Ronaldo já terá chegado a acordo com o Al Nassr, adianta o 'AS'

O jornal 'AS' assegura que já há fumo branco: Cristiano Ronaldo vai mesmo rumar ao Al Nassr. Segundo a publicação espanhola, o acordo entre as partes já está fechado e o avançado português irá assinar um contrato válido até 2025. Em relação ao salário, o 'AS' adianta que o mesmo será inferior aos 200 milhões de euros por época.A confirmar-se esta mudança para a Arábia Saudita, onde provavelmente irá retirar-se, Cristiano Ronaldo resolve o seu futuro depois de ter saído do Manchester United ainda antes do arranque do Mundial'2022.