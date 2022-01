Cristiano Ronaldo: «Jogar no Brasil? Está longe dos meus pensamentos»

Depois da sua passagem pelo continente, Marcos Braz viajou nos primeiros dias do ano para a Madeira onde se encontrou com... Dolores Aveiro. Os dois posaram juntos para uma fotografia que fez furor nas redes sociais e deixou vários adeptos do Flamengo a sonhar com uma possível transferência de Cristiano Ronaldo para o Mengão.

Em declarações numa entrevista exclusiva à 'ESPN Brasil', o avançado português do Manchester United assumiu que jogar por uma equipa brasileira "está longe" dos seus objetivos, mas sublinhou: "No futebol tudo é possível, não sei".

"O que eu posso dizer, com certeza absoluta, é que o Brasil é um país irmão. Pela relação que tenho com colegas meus, pela cultura, os brasileiros que vivem em Portugal. A minha irmã vive no Brasil, é casada com um brasileiro. Faço os meus cursos de nutrição com brasileiros. É um país pelo qual tenho muita consideração, sei muito sobre o Brasil", começou por dizer o craque luso.

"Jogar, ninguém sabe. Ninguém dizia que eu ia voltar ao Manchester [United] com 36 anos, e aqui estou. Jogar no Brasil? Não sei. Está longe dos meus pensamentos. Mas no futebol tudo é possível, não sei", concretizou.