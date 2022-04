Cristiano Ronaldo lança desafio a si próprio: «É hora de desequilibrar a balança»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo assinou um hat trick ontem, diante do Norwich, sendo decisivo para a vitória (3-2) do Manchester United, e alcançou mais um registo tremendo na sua carreira, que comprova a sua longevidade."Trinta hat tricks antes dos 30 anos e 30 hat tricks depois dos 30 anos. É hora de desequilibrar a balança!", atirou CR7, em jeito de desafio, no Instagram.