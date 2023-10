Cristiano Ronaldo lança terceira coleção de NFT (e desta vez é grátis)

Cristiano Ronaldo vai lançar a segunda coleção de NFT (tokens não fungíveis - saiba o que são aqui). Batizada de "The CR7 ForeverZone" a coleção foi lançada esta terça-feira, em parceria com a Binance, informou a plataforma cripto em comunicado. Os NFT podem ser adquiridos até ao próximo dia 24 de outubro.

A operação trata-se de um "airdrop", pelo que os NFT são transacionados gratuitamente para todos os novos e já existente utilizadores da Binance, sejam titulares das duas coleções anteriores ou não. Ao todo serão oferecidas 50 mil "caixas misteriosas", cada uma com um NFT no seu interior, pelo que quem adquirir este ativo, não saberá que imagem da carreira do capitão da seleção nacional está a comprar. Na nota, a Binance não especifica, se estes "tokens" estão distribuídos por determinados níveis de raridade, como aconteceu nas duas coleções anteriores.

"Cada caixa misteriosa desbloqueia um NFT exclusivo inspirado em CR7, trazendo os fãs para mais perto de um dos maiores jogadores de todos os tempos", refere a plataforma liderada por Changpeng Zhao.

A Binance anunciou a parceria com Ronaldo em meados do ano passado,

A aquisição destes NFT dá direito a outras contrapartidas, além da potencial mais-valia entre o preço de aquisição (neste caso zero) e a cotação de venda do NFT em mercado secundário. Entre estas recompensas fisicas, destaca-se a possibilidade de ganhar uma das 50 camisolas ou bolas autografadas pelo jogador do Al-Nassr disponíveis.O adquirente do NFT poderá ainda ser sorteado com um "bilhete dourado" para um encontro presencial com o futebolista português, com viagens e estadia paga.Dos 50 mil NFT, 1.460 darão direito a receber um NFT da primeira coleção lançada em novembro do ano passado.Do total de "tokens" não fungíveis NFT, 38.823 servirão de passe para membro da comunidade "CR7 ForeverZone", para quem a Binance e Cristiano Ronaldo prometem recompensas no futuro.