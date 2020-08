Cristiano Ronaldo marcou o melhor golo da Liga dos Campeões: veja o top-5

Cristiano Ronaldo marcou o melhor golo da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões, anunciou esta quinta-feira a UEFA. O internacional português apontou os dois golos do triunfo da Juventus diante do Lyon (na 2.ª mão dos oitavos-de-final) e o segundo foi o mais votado pelos adeptos no site da UEFA, numa votação que registou quase 400 mil participantes.

O tiro certeiro de CR7 foi apontado ao minuto 60 do encontro em Turim, com o pé esquerdo e a 25 metros da baliza da equipa francesa. Um remate potente que não deu hipóteses de defesa ao compatriota Anthony Lopes. Marcel Sabitzer (RB Leipzig) e Juan Cuadrado (Juventus) completaram o pódio.



Apesar de ter falhado a presença na final-8 da Champions, em Lisboa, Cristiano Ronaldo terminou a prova com 4 golos em 8 jogos.



Confira os 5 golos mais votados: