Cristiano Ronaldo: «Na TV prefiro ver um combate de boxe ou de UFC a um jogo de futebol»

A plataforma DAZN, através de uma série de documentários intitulados 'Parallel Worlds', juntou Cristiano Ronaldo e o pugilista cazaque Gennady Golovkin numa conversa onde o português mostrou todo a sua admiração pelos desportos de combate.





"A minha paixão é jogar futebol, mas na televisão prefiro ver outros desportos. Entre um jogo de futebol e um combate de boxe ou de UFC, prefiro o boxe e o UFC", disse o capitão da seleção portuguesa.O avançado da Juventus tem entre os seus amigos alguns pugilistas e lutadores de MMA, mas considera que não seria capaz de praticar estas modalidades. "Não creio que pudesse ser pugilista, é duro. Tens de nascer para isso, com esse dom. Eu acho que nasci para ser futebolista profissinal, pensei desde o primeiro dia que tinha esse dom e disse para mim mesmo 'vou agarrar com as duas mãos esta oportunidade'", considerou Ronaldo, detentor de cinco Bolas de Ouro.Mas o jogador português confessa que já praticou boxe. "Quando estava no Manchester United havia um treinador que lutava comigo. Penso que praticar boxe é bom para quem joga futebol porque apura os sentidos e aprendes a mexer-te."A conversa entre o pugilista e o craque do futebol atingiu, depois, um nível mais profundo. "Acho que é bom ter emoções, não as escondo de ninguém quem sou", reconheceu Ronaldo. "As pessoas dizem que os homens não choram, quem disse isso? Todos temos sentimentos e emoções e temos que expressá-los."A idade foi outro tema abordado. Ronaldo tem 35 anos, mas não considera que isso seja um impedimento para contnuar a jogar futebol. "No verão tive uma conversa sobre isso no Dubai com o Anthony Joshua. Aos 33 anos começas a pensar que vais pela encosta abaixo. Eu quero continuar no futebol. As pessoas vão olhar para mim e dizer 'o Cristiano é um jogador incrível mas agora é lento'. Eu não quero isso. Podes cuidar muito do teu corpo, mas o problema não é esse. Depende da tua cabeça, da tua motivação e da experiência. Isso é o mais complicado. No desporto podes ganhar maturidade, olha o Federer no ténis, tem 37 ou 38 anos e continua lá em cima. No boxe há muitos atletas assim."A finalizar, deixou uma reflexão. "Sacrifiquei-me muito para ser o melhor do Mundo, mas o mais importante para mim é ser uma boa pessoa."