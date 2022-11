Cristiano Ronaldo: «Não estou a pensar no casamento agora mas ambos merecemos e virá no futuro»

Na 1.ª parte da entrevista feita por Piers Morgan, Cristiano Ronaldo descreve a morte do filho como "o pior momento" da sua vida desde que o se pai faleceu. Desse momento de grande dor resultou ainda mais união da família. CR7 deixa muitos elogios à namorada."Ela conheceu dificuldades na vida, ela nasceu na Argentina, teve problemas com a familia, viveu sozinha e é muito madura para a idade. Ajuda-me quando estou mal e nós ajudamo-nos. Não estou a pensar no casamento agora, ambos merecemos e virá no futuro", refere Ronaldo, acrescentando que não está a pensar aumentar a família."A Bella é a alegria da casa todos, é uma rapariga linda e somos pais felizes. Acho que não vamos ter mais, mas o futuro só Deus sabe. Agora queremos apreciar estas crianças", disse.