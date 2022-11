Cristiano Ronaldo: «Não permito que um treinador me coloque apenas três minutos para jogar»

Cristiano Ronaldo recordou, esta quinta-feira em entrevista ao canal 'TalkTV', o episódio polémico em que se negou a entrar em campo frente ao Tottenham já nos minutos finais do jogo, apesar do pedido feito por Erik ten Hag. "Vou ser sincero contigo, é algo que eu me arrependo, de ter deixado o estádio, ou talvez não. É difícil dizer. Mas vamos supor que sim. Mas ao mesmo tempo senti-me provocado pelo treinador. Não permito que um treinador me coloque apenas três minutos para jogar. Peço desculpa, mas não sou o tipo de jogador. Eu sei o que posso dar à equipa", atirou o craque português.O experiente avançado aproveitou ainda para recordar outro episódio parecido, mas na pré-temporada, frente ao Rayo Vallecano. "Eu e mais oito jogadores [também abandonaram mais cedo o relvado], mas mencionaram apenas o meu nome. Toda a gente faz isso, não entendo porquê que mencionaram apenas o meu nome nesse jogo. No último ano aconteceu o mesmo com outros jogadores. No último jogo igual. Mas gostam de falar sempre da ovelha negra, o que eu compreendo perfeitamente. Está feito. Já pedi desculpa ao treinador e, para mim, esse capítulo está fechado", disse.