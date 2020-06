Cristiano Ronaldo não quer jogar «plantado na área»: imprensa italiana revela conversa com Sarri

Nos últimos jogos, a Juventus tem tido dificuldades em marcar golos. O tridente ofensivo, composto por Dybala, Ronaldo e Douglas Costa, não tem produzido grandes resultados. Maurizio Sarri, o técnico da Velha Senhora, tem colocado o astro português a jogar mais ao centro, mesmo na posição de ponta de lança. Um cenário que não estará a agradar a CR7.





De acordo com a Gazzetta Dello Sport, Cristiano Ronaldo terá mesmo pedido ao técnico que não o colocasse a jogar a ponta de lança. No treino que antecedeu a final da Taça de Itália, o português terá transmitido a Sarri que não quer jogar "plantado na área". CR7 acredita que pode render mais à equipa, até marcar mais golos, se tiver a possibilidade de jogar com mais liberdade.No reatamento do futebol em Itália, a Juventus empatou (0-0) com o AC Milan para o campeonato. O mesmo resultado repetiu-se na final da Taça de Itália, que acabou com o triunfo do Nápoles nos penáltis. Os adeptos da Juve já suspiram pelo regresso de Gonzalo Higuain, que continua lesionado.