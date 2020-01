Cristiano Ronaldo: «Não tenho anos maus porque me preparo bem»

Cristiano Ronaldo conta que 2020 seja um ano bom, como aliás foram todos os da sua carreira, segundo explicou. O internacional português, que se encontra no Dubai, no âmbito da entrega dos Globe Soccer Awards, acrescenta que o segredo é o trabalho.





"Espero que 2020 seja um ano excelente, como têm sido estes últimos. A verdade é que não tenho anos maus porque me preparo bem. E acredito que o próximo será um grande ano", considerou o internacional português.Mas há uma série de recordes que Ronaldo pode bater este ano, desde logo o número de golos de Pelé e o total de golos do iraniano Ali Daei. Deste último está a apenas 10. "Alcançar esses recordes é um processo que acontece de forma natural depois de muito trabalho. Tens de estar sempre bem preparado e os recordes depois acabam por acontecer. Claro que superar os golos do Pelé seria um motivo de orgulho, mas cada um de nós tem a sua história. O Pelé continua a ser o Pelé e o Cristiano continuará a ser o Cristiano. Também gostaria de bater o recorde do goleador iraniano."O jogador da Juventus, outras cinco vezes distinguido como o melhor jogador FIFA e vencedor da Bola de Ouro da France Football, já venceu o Globe Soccer Awards, na categoria de melhor futebolista, em 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018. Este ano volta a estar nomeado para o prémio, atribuído pela associação europeia de empresários de futebol (EFAA) e a associação europeia de clubes (ECA), numa categoria em que concorre com Messi (Barcelona), Van Dijk (Liverpool) e Salah (Liverpool).Na corrida a jogador revelação do ano está o também português João Félix, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, e que este ano já venceu o prémio Golden Boy, que distingue o melhor futebolista sub-21.