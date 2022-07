«Cristiano Ronaldo no Atlético Madrid? Tinha de esfregar os olhos...»

Predrag Mijatovic, antigo avançado montenegrino que entre 2006 e 2009 foi diretor do futebol do Real Madrid, esteve no programa 'El Larguero', onde abordou a possibilidade do internacional português rumar ao Atlético Madrid."Acredito que é algo que não vai acontecer. Desconheço a situação, não tenho qualquer informação privilegiada, mas penso da mesma maneira que toda a gente", começou por dizer.E prosseguiu: "O Atlético Madrid apareceu como uma das possibilidades entre as várias coisas que se têm dito nos últimos 20 dias, mas não acredito nisso por muitas razões. Seria muito estranho ver Ronaldo voltar a Madrid e jogar dérbis contra o Real. Eu tinha de esfregar os olhos [para acreditar]. É algo que não pode acontecer...", rematou.