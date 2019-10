Ronaldo fala em deixar o futebol e 'soam os alarmes': «Quem sabe o que acontece em dois anos?»

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao 'SportBible', em que abordou a possível retirada do futebol. Sem avançar com datas específicas o internacional português de 34 anos, que tem contrato com a Juventus até 2022, confessa que já começou a pensar no assunto."Continuo a amar o futebol", garantiu. "Gosto de entreter os meus seguidores e as pessoas que amam o Cristiano. Não importa a idade, é uma questão de mentalidade. Mas nos últimos cinco anos comecei a pensar no processo de me ver fora do futebol. Então, quem sabe o que acontecerá no próximo ano ou no seguinte?", questiona o jogador.Não obstante a idade, a verdade que Ronaldo continua a ser um dos melhores jogadores do Mundo e a marca 'Cristiano' ganha muita força. A Nike ofereceu-lhe em 2016 um contrato vitalício, trata-se do terceiro mais importante que a empresa norte-americana faz, depois dos basquetebolistas Michael Jordan e LeBron James."Não quero imitar ninguém. Tens de ser tu próprio o tempo todo, mas podes seguir bons exemplos, não apenas do futebol mas em outros desportos, como a Fórmula 1, a NBA, o golfe, o UFC, entre outros. Ter uma ética de trabalho semelhante. Até os CEO de grandes empresas têm se estar sempre motivados e têm de trabalhar arduamente para conseguirem coisas boas", constatou.