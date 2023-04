Cristiano Ronaldo num bate-boca com adversário após deslize do Al Nassr

Cristiano Ronaldo saiu naturalmente frustrado pelo empate () do Al Nassr frente ao Al Feiha, em jogo do campeonato saudita. No momento em que se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, o avançado português trocou algumas palavras com Ali Al Zaqan, médio do Al Feiha. O momento foi captado pela transmissão televisiva do encontro.